Der Marken- und Patentsprechtag des Rhön-Saale Gründer- und Innovationszentrums (RSG) Bad Kissingen in Kooperation mit dem Gründer-, Innovations- und Beratungszentrum (GRIBS) Schweinfurt findet wieder am Dienstag, 25. Oktober, statt. Firmengründerinnen und -gründer sowie Unternehmerinnen und Unternehmer haben dort ab 14 Uhr die Möglichkeit, sich individuell beraten zu lassen.

Unternehmen werden auch in Zukunft einem zunehmenden Wettbewerb ausgesetzt sein. Schnell neue Produkte oder Dienstleistungen auf den Markt zu bringen, nach dem Prinzip, der Erste am Markt zu sein, reicht in den meisten Fällen nicht aus, um langfristigen wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen sind immer darauf angewiesen, ihre Ideen und Entwicklungsergebnisse rechtlich abzusichern.

Aber wie lassen sich Ideen schützen und welches ist das richtige Schutzrecht? Was sind die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Marken- oder Patentanmeldung? Wie können Innovationen vermarktet oder Lizenznehmer gefunden werden? Antworten auf diese und ähnliche Fragen erhalten Interessierte beim kostenfreien Marken- und Patentsprechtag.

In Zusammenarbeit mit dem Patentanwalt Dr.-Ing. Holger Spachmann von der Kanzlei Stumpf Patentanwälte PartGmbB erhalten Interessierte kostenlos Erstinformationen und fachkundige Beratung zur Vorgehensweise bei der Sicherung von Innovationen. In jeweils 30-minütigen Einzelgesprächen kann jeder, egal ob Unternehmer oder Hobbyerfinder, vertraulich seine Idee vorstellen und grundlegende Fragen wie zum Beispiel zur Schutzfähigkeit der Erfindung und zu den möglichen Schutzrechten von Fachleuten beantwortet bekommen. Zudem gibt es Auskunft über die Voraussetzungen für eine staatliche Förderung von bis zu 16.600 Euro für eine erstmalige Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung.

Die Beratung im Rahmen des Zentrums Marke & Patent des RSG Bad Kissingen und der IHK Würzburg-Schweinfurt erfolgt via Online-Konferenz oder telefonisch. Infos und Anmeldung unter Tel. 0971/ 723 60, per E-Mail an anmeldung@rsg-bad-kissingen.de oder im Internet unter www.rsg-bad-kissingen.de. red