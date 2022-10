Ein gutes, schmackhaftes und gesundes Essen für die Kinder aus der eigenen Küche: das ist der große Wunsch der Akteure rund um die Kitaverpflegung in der Kindervilla St. Johannis in Elfershausen. Unterstützung gibt es nun durch die Teilnahme am Coaching Kitaverpflegung, einem Angebot des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Fors-ten.

Über ein Kindergartenjahr hinweg, wird die Einrichtung nun durch Gwendolin Ham-mer von der Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung Unterfranken am Sachgebiet Gemeinschaftsverpflegung Unterfranken betreut, die der Einrichtung als Ernährungsfachkraft mit Rat und Tat zur Seite steht und die Einrichtung bei der Inbetriebnahme der Frischküche individuell begleitet. Gemeinsam mit den Akteuren wird ein zukunftsfähiges, passgenaues Verpflegungskonzept auf der Basis der Bayerischen Leitlinien für die Kitaverpflegung ausgearbeitet. Im Fokus steht laut Mitteilung des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen-Würzburg die Etablierung einer gesundheitsförderlichen, wertgeschätzten, nachhaltigen und ökonomischen Verpflegung. Die Einrichtung verfügt über eine neu eingerichtete Frischküche und möchte das damit verbundene Potenzial zum Wohle der Kinder voll ausschöpfen. Unterfrankenweit profitieren in diesem Jahr sechs Kitas und eine Schule vom Coaching. In ganz Bayern sind es bisher über 300 Einrichtungen vom Coaching Kita- und Schulverpflegung und verbesserten damit ihr Verpflegungsangebot. Infos über die Angebote und Veranstaltungen des überregionalen Sachgebiets Gemeinschaftsverpflegung gibt es auf der Homepage des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. aelf-kw.bayern.de red