Das Graf-Luxburg-Museum verfügt für Besucher nun über zwei Rollstühle. Die G. & M. Rehatechnik Rhön-Saale GmbH & Co. KG hat den Museen Schloss Aschach für das Graf-Luxburg-Museum zwei faltbare Rollstühle für gehbehinderte Gäste übergeben. Die Spende im Wert von knapp 640 Euro hat der Verein Freunde und Förderer der Museen Schloss Aschach e. V. ermöglicht.

Die neue Dauerausstellung des Graf-Luxburg-Museums ist barrierearm zugänglich und verfügt über zahlreiche inklusive Elemente. Menschen mit Gehbehinderung gehören seit der Wiedereröffnung des Museums im Sommer 2020 zu den neu gewonnenen Besuchergruppen, heißt es in einer Pressemeldung. In den vergangenen zwei Jahren kam jedoch immer wieder die Frage nach Leih-Rollstühlen auf. Einige Gäste können sich nur schwer mit ihrem eigenen Rollstuhl durch das Haus bewegen, andere wiederum benötigen nur vorübergehend beim Museumsbesuch einen Rollstuhl. Abhilfe schafft hier ein Rollstuhl, der vor Ort kostenfrei ausgeliehen werden kann.

Museumsleiterin Josefine Glöckner ging mit diesem Anliegen zum 1. Vorsitzenden des Fördervereins der Museen, Helmut Wischang. Dieser wiederum stellte den Kontakt zum Geschäftsführer der G. & M. Rehatechnik Rhön-Saale GmbH & Co. KG, Christian Neugebauer, her. Das Unternehmen hat neben seiner Zentrale in Nüdlingen eine Filiale in Bad Bocklet und bietet ein breites Spektrum an Hilfsmitteln für Menschen mit Behinderungen an. Dank der großen Bereitschaft des Unternehmens, die Inklusions-Arbeit im Museum zu unterstützen, wurden zwei Rollstühle zur Verfügung gestellt. red