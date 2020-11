Die Spendenaktion "Weihnachten für Oskar", die Stefan Danicic sowie Michael und Sebastian Lang von der "Spielkiste" im Höchstadter Aischparkcenter im vergangenen Dezember initiiert hatten, war auf große Resonanz gestoßen. Oskar litt an DIPG, einem diffusen intrinsischen Pons-gliom. Der Hirntumor tritt fast ausschließlich bei Kindern auf, ist aufgrund seiner Lage im Hirnstamm inoperabel und nimmt den Kindern nach und nach alle Fähigkeiten. DIPG ist unheilbar, die durchschnittliche Überlebenszeit nach Diagnose beträgt neun Monate.

Ziel damals war es, Gelder für die Therapie von Oskar zu sammeln, da Krankenkassen diese nicht bzw. nur in geringem Umfang bezahlen. Daneben sammelten die drei Initiatoren auch für die "Stiftung für innovative Medizin" in München. Die Forschungseinrichtung von Dr. Beck ist eine der wenigen weltweit, die an Therapiemöglichkeiten für DIPG forscht. Insgesamt kamen im letzten Jahr über 3000 Euro in knapp drei Wochen zusammen.

In diesem Jahr wird die Aktion erneut vor Weihnachten in der Spielkiste in Höchstadt stattfinden, heißt es in einer Pressemitteilung. "Schon seit einiger Zeit habe ich Kontakt zu Antje Albert, der Initiatorin der privaten Initiative ,BEN hilft‘. Wir haben bereits gemeinsam mit anderen DIPG-Facebookseiten die Aktion ,Go Gold in September‘ durchgeführt, bei der wir online auf Kinderkrebs aufmerksam gemacht haben", so Stefan Danicic, der selbst die Seiten "DIPG Armee" und "DIPG Fighter" betreut.

Antje Alberts Sohn Ben hat im April 2018 die Diagnose DIPG bekommen und ist im August 2019 mit nur vier Jahren gestorben. "DIPG ist die schlimmste Diagnose, die man für sein Kind erhalten kann. Sie ist ein Todesurteil und es beginnt ein unfairer Kampf um das Leben seines Kindes und um mehr Zeit" sagt Antje Albert. Sie näht seit Bens Tod "Bennifanten", die sie verkauft und die Erlöse an die Forschung von Dr. Beck weitergibt. In der Spielkiste in Höchstadt und in diesem Jahr auch in der Filiale in Altenkunstadt können ab Mitte November Bennifanten gegen eine Mindestspende von 20 Euro erworben werden.

"Als ich vom Vorhaben der drei erfahren habe, habe ich mich gleich an die Arbeit gemacht. Alle Bennifanten entstehen in Handarbeit und gemeinsam mit Bens Oma habe ich 150 Bennifanten für diese Aktion herstellen können" berichtet Antje Albert. Wer mehr über die Aktion erfahren will, kann sich auf den Facebookseiten von "BEN hilft" oder der "DIPG Armee" erkundigen. red