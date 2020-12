Auch in diesem Jahr wird die Stadt Münnerstadt die Tradition der Neujahrswunschenthebung aufrechterhalten. Dies teilte Bürgermeister Michael Kastl mit. Bei dieser Aktion zum Jahreswechsel können Bürger Geld spenden. Mit den Spenden soll bedürftigen Menschen in Münnerstadt eine Freude gemacht werden. Die Aktion läuft bis zum 6. Januar. Danach wird sich die Stadt mit den Spendern in Verbindung setzen und erfragen, ob sie mit einer namentlichen Nennung in der Neujahrswunschenthebung einverstanden sind. Die Neujahrswünsche werden unter anderem auf der Homepage der Stadt Münnerstadt veröffentlicht. Anders als in den Vorjahren bittet die Stadt darum, dass die Spenden bargeldlos erfolgen. Neujahrswunschenthebungen können auf das städtische Konto bei der Sparkasse überwiesen werden (DE49 7935 10100000202028; Stichwort: Neujahreswunschenthebung). eik