Am Samstag, 10. Oktober, ist es so weit: Das zweite Benefiz-Golfturnier zugunsten von "ginaS", dem Sport-Inklusions-Projekt von "goolkids", findet auf der Golfanlage Gut Leimershof statt. Start der Veranstaltung ist um 12 Uhr. Anmeldung unter: info@leimershof-golfanlage.de. Neben dem Golfturnier gibt es zusätzliche kostenlose Aktivitäten für Jedermann: Die Spielwiese mit Sommerskiern, die Vier-gewinnt-Tafel, Dosenwerfen und vieles mehr bieten Spaß für Groß und Klein. Der Übungsplatz steht für alle Interessierten zum Golfen bereit, es werden Fahrten über die Golfanlage angeboten und ein Trainer begleitet alle Besucher beim Schnuppergolf. Auch Menschen mit Handicap sind hierzu eingeladen. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Liveband "No-Cash". Das Benefizgolfturnier soll die Arbeit des Förderkreises "goolkids e. V." unterstützen und damit zur Inklusion in der Gesellschaft beitragen. red