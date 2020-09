Die bayerische Kletterjugend hat den ersten Wettkampf seit Beginn der Corona-Krise ausgetragen. Ohne die übliche Qualifikationsserie ging es direkt zu den Landesmeisterschaften ins Leistungszentrum nach Augsburg. Unter konsequenter Einhaltung eines ausgeklügelten Hygienekonzepts und ohne Publikum rangen 200 Kinder und Jugendliche um die Titel in den verschiedenen Altersklassen.

Das stärkste Starterinnenfeld stellten die Jugend-C-Mädchen und da waren waren gleich drei Coburgerinnen dabei. Talitha Thierfelder und Ida Böck zeigten starke Leistungen und konnten sich im Mittelfeld auf den Plätzen 18 und 15 einreihen. Antonia Horbaschek konnte sich nach einem etwas verkorksten Go in Route 1 mit einer Superleistung in Route 2 gerade noch so ins Finale schieben.

Bei den Jugend-D-Jungen ging der Meistertitel, wie durchaus erwartet, nach Coburg. Ben Ruckdäschel ließ an keiner Stelle irgendwelche Zweifel aufkommen. Beide Qualirouten und die Finalroute bezwang er souverän, und in keiner der Routen gab es weitere Tops. Wobei auch der ebenfalls elfjährige Jan Luca Schuck aus Bayreuth sehr beeindruckende Leistungen zeigte. Im kommenden Jahr wird es sicher richtig spannend, wenn Ben in der Jugend C wieder auf etwa gleichstarke Mitstreiter trifft. Man kennt sich, trainiert zusammen und trifft sich auch zum Felsklettern.

Hoffen auf 2021

Am zweiten Wettkampftag lief es für die beiden Coburger Starterinnen Kathi Ruckdäschel (Jugend B) und Antonia Müller (Jugend A) nicht so gut wie bei den Jüngeren. Während Antonia Müller in der Jugend A mit einem tollen Go in Route 1 ihre persönlichen Erwartungen sicher erfüllte und nach dem weniger geglückten Versuch in Route 2 nur knapp hinter den Finalplätzen landete, lief es bei Kathi Ruckdäschel (Jugend B) in der erste Qualiroute schlecht. Die solide Leistung in Route 2 konnte das nicht mehr ausgleichen, und das erhoffte Finale musste ausfallen. Kathi tröstet sich mit einer wirklich sehr erfolgreichen Felsklettersaison und hofft auf eine hoffentlich wieder umfangreichere Wettkampfserie 2021. ble