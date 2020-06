Bemühungen um Ortssprecher

Ein Blick in die Geschichte von Strössendorf beweist, dass der Ort seit jeher, was das Vereinsleben und wirtschaftliche Entwicklungen anbelangt, eine gewisse Vorreiterrolle in der Gemeinde Altenkunstadt eingenommen hat. Doch am entsprechenden "kommunalen Gewicht" fehlt es nach den letzten Gemeinderatswahlen dem Ortsteil etwas. Und dies ist derzeit ein aktuelles Thema.

Schon frühzeitig, ist nachzulesen, befand sich im Verwalterhaus der Schlossherrschaft eine Schule, in der "ausgewählte Kinder von Strössendorf" am Unterricht teilnehmen durften. 1837 wird berichtet, dass Strössendorf auch ein "Schulort" sei, in dem die Kinder aus den Nachbarorten Weidnitz und Neuses mit unterrichtet wurden, wenngleich der Lehrer in früherer Zeit mehr Schlossorganist als Pädagoge war, der für seinen Dienst dennoch ein Schulgeld erhielt. Dabei herrschten mitunter recht strenge Sitten, denn vom 14. August 1846 ist nachzulesen, dass ein Junge wegen "unfleißigen Schul- und Christenlehrbesuchs" mit "Rutenstreichen" bestraft wurde.

Der Bau eines neuen Schulhauses wurde 1875 begonnen. Dieses erhielt am 22. Mai 1876 seine feierliche Einweihung. Darin konnten sowohl die Grundschul- als auch die Hauptschulklassen untergebracht werden. Selbst einen Leseverein und eine Schülerbibliothek gab es in dieser Zeit.

Kirche, Wirtschaft und Vereine

Das Privileg des Marktrechtes konnte Strössendorf zu Beginn des 18. Jahrhunderts noch in Anspruch nehmen. Neben Funden in einem Hünengrab aus der Bronzezeit, die belegen, dass es schon in dieser Zeit erste Ansiedlungen gab, reichte auch die kirchliche Entwicklung von Strössendorf weit zurück. Wurzeln, aus denen die Pfarrei entstammt, lassen sich schon im 14. Jahrhundert nachweisen. Wie weit sich noch im 18. Jahrhundert der Pfarrsprengel erstreckte, ist einem Adressbuch dieser Zeitepoche zu entnehmen. Darin ist vermerkt, dass nicht nur die Schlossherrschaft und die Einwohnerschaft zur Pfarrei gehörten, sondern auch Gläubige aus Altenkunstadt, Weidnitz, Zeublitz, Neusig (gemeint war damit Neuses am Main), Kleinziegenfeld und Daisau (was natürlich Theisau bedeutete).

Rege erwiesen sich seit jeher auch die Vereine. Verschiedene von ihnen können auf mehr als 100 Jahre ihres Bestehens zurückblicken, wie beispielsweise die Feuerwehr und der Gartenbauverein; letzterer ist einer der ältesten im Landkreis Lichtenfels. Ferner gibt es einen Turnverein, der viele Jahre aufgrund seiner Erfolge als die "Schmiede der Leichtathletik" bezeichnet wurde, einen Fußballverein und einen Gesangverein, während der Markgrafenclub und der Posaunenchor vor allem als Kulturträger fungierten. Selbst eine Zuchtstiergenossenschaft, der Ziegenzuchtverein sowie der Veteranen- und Kriegerverein sind in Erinnerung geblieben, wenngleich es manche dieser Vereine heute nicht mehr gibt.

Aus dem wirtschaftlichen Geschehen ragte die 1894 erfolgte Gründung des Strössendorfer Darlehenskassenvereins heraus, einer eingetragenen Genossenschaft mit unbeschränkter Haftung. Deren Gründungsvorsitzender war der damalige "königliche Pfarrer Küspert", während Carl Schwarzenberg den Vorsitz im Aufsichtsrat übernahm und die Gründungsversammlung Kantor Beck zum Rechner bestimmte. Aus diesen bescheidenen Anfängen heraus und nach dem Zusammenschluss mit der Raiffeisenkasse Altenkunstadt entwickelte sich die heutige Raiffeisenbank Obermain-Nord e. G.

Das dörfliche Gemeinschaftsleben bestimmten der jeweilige Gemeindevorsteher, später dann der Bürgermeister und die Mitglieder des Gemeinderates. Schweren Herzen mussten sich die Verantwortlichen eines blühenden Gemeinwesens aufgrund der Gemeindegebietsreform entscheiden, einen größeren Partner zu finden, was mit der Gemeinde Altenkunstadt gelang.

Die offizielle Eingemeindung wurde am 1. Januar 1975 vollzogen. Auch heute noch ist nachzulesen, dass Strössendorf auch einiges an "Mitgift" in diese kommunale Ehe nach Altenkunstadt mitgebracht hat. Strössendorf hatte zuvor viele Jahre Gemeindeoberhäupter, einen engagierten Gemeinderat und eine entsprechende "Amtsstube". Nach der Eingemeindung fand die Einwohnerschaft zunächst mit Ortsprechern und später mit gewählten Ratsmitgliedern im Gemeinderat von Altenkunstadt Gehör. Insbesondere sie und alle weiteren Gemeinderäte erwiesen sich immer als Ansprechpartner für die Ortsbewohner.

Kein Gemeinderat mehr

Doch nach den letzten Kommunalwahlen fehlt es den "Strössendorfern" an dem entsprechenden Gewicht, denn der Ortsteil kann keinen Gemeinderat mehr stellen. Baiersdorf und Woffendorf, die beide rund 100 Einwohner mehr als Strössendorf aufweisen, sind jeweils mit mehreren Mandatsträgern im Gemeinderat vertreten. Strössendorf hat hingegen etwas seinem früheren Gewicht verloren, was viele Einwohner so richtig wurmt.

Unterschriften gesammelt

Doch die Einwohnerschaft von Strössendorf hat dies nicht einfach hingenommen, sondern hat in den vergangenen Wochen Bestrebungen in Gang gesetzt, einen Ortssprecher zu wählen. Wie zu erfahren war, konnte bereits die dafür notwendige Zahl von Unterschriften in Strössendorf gesammelt werden, so dass jetzt die Entscheidung bei der Gemeinde Altenkunstadt liegt. Nach Prüfung der Unterlagen dürfte es sicherlich gelingen, einen Bewerber oder eine Bewerberin aus dem Gemeindeteil als Ortssprecher/in zu wählen. Diese/r kann zwar im Altenkunstadter Gemeinderat nicht mit abstimmen, aber die Stimme für seinen Heimatort im Gremium erheben.