Die Initiative "GesundheitsregionPlus" des Landkreises Kulmbach ruht auf verschiedenen Säulen, ein Handlungsfeld ist die medizinische Versorgung. "Bereits 2018 haben wir begonnen, uns mit der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum zu beschäftigen", erklärte die Geschäftsstellenleiterin der "GesundheitsregionPlus", Annekatrin Bütterich, in einer virtuellen Pressekonferenz. Man habe sich entschlossen, eine Umfrage unter allen ansässigen Ärzten im Landkreis Kulmbach durchzuführen.

"Die Basis für die Umfrage bildete ein Expertenworkshop zur ärztlichen Versorgung, der im Mai 2019 stattfand", erklärte Bütterich. Im Januar 2020 habe sich eine Arbeitsgruppe mit den Themengruppen für einen Fragebogen befasst, im Oktober 2020 sei der Auftrag für die Umfrage an das Süddeutsche Institut für empirische Sozialforschung (Sine) vergeben worden.

Die Ergebnisse präsentierte nun Kerstin Dressel. Von den 94 angeschriebenen Ärzten im Landkreis hätten 50 Prozent an der Umfrage teilgenommen - ein gutes Ergebnis, wenn man die knapp bemessene Zeitspanne bedenke.

So seien die Gründe abgefragt worden, die für und gegen eine Niederlassung im Raum Kulmbach sprechen. Als großen Pluspunkt empfinden die Befragten die Nähe zum Wohnort oder die hohe Lebensqualität, als besonders negativ wurde die hohe Arbeitsbelastung in der Praxis gesehen. "Über 70 Prozent der Ärzte arbeiten mehr als 40 Stunden pro Woche", sagte Dressel. Die Arbeitsbelastung zeige, dass der Landkreis noch gut weitere Ärzte vertragen könnte, auch wenn die Region eigentlich gut versorgt ist.

Zukunft ungewiss

Angesichts dessen darf man mit Besorgnis auf die Zahlen derer blicken, die in den nächsten fünf Jahren ihre Praxis aufgeben werden. "Das betrifft 50 Prozent der Befragten, und nur die wenigsten haben bereits einen Nachfolger in Aussicht oder konkrete Pläne." Hier sei eine noch stärkere Vernetzung erforderlich, auch würden die Ärzte eine noch stärkere Kooperation zum Beispiel mit dem Krankenhaus wünschen. Die Umfrage ergab auch, dass die Unterstützungsmöglichkeiten durch den Landkreis Kulmbach vielen Teilnehmern unbekannt sind.

"Wir Allgemeinärzte sind hier vielleicht auch in der besseren Position", ergänzte Anja Tischer aus Thurnau, die aus der Praxis berichtete. Für Allgemeinärzte gebe es bereits etliche Nachwuchsprogramme, zum Beispiel "BeLa", das Medizinstudierende in die Region bringen will. "Hier befinden sich aktuelle acht junge Kollegen am Klinikum auf dem Weg zum Hausarzt, und wir hoffen natürlich, dass zumindest ein Teil nach dem Studienabschluss in Kulmbach Fuß fassen wird."

Ein erster Startpunkt

Die "GesundheitsregionPlus" bezeichnete Tischer hier als einen Anker, der alle Ärzte, Kliniken und sonstigen Strukturen unter einen Hut bringe, die Umfrage sei ein erster Startpunkt gewesen.

Auch die Digitalisierung und die Telemedizin spielten eine Rolle. Sogenannte E-Health-Anwendungen werden demnach im Landkreis nur von einem geringen Teil der Ärzte genutzt, wobei das E-Learning - wohl auch coronabedingt - mit 50 Prozent den größten Block einnimmt. Video-Sprechstunden werden von nicht einmal 20 Prozent genutzt, bei der Kommunikation mit Kollegen sind es gar nur noch um die zwölf Prozent. "Als größte Hürde gelten hier die komplizierten Datenschutzvorgaben sowie die mangelnde Benutzerfreundlichkeit der Systeme", erklärte Dressel.

Doch was macht die "GesundheitsregionPlus" nun mit den erhobenen Daten? "Wir haben bereits diese Woche eine erste Roadmap entwickelt, in der wir kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen verankert haben", sagte Annekatrin Bütterich. So sei etwa 2021 ein "Summer Camp" geplant, bei dem Medizinstudierende aus Erlangen ein Wochenende lang nach Kulmbach eingeladen werden. Weiterhin soll die Vernetzung noch besser werden, es wird über finanzielle Unterstützungen bei einer Praxisübernahme nachgedacht, auch der Aufbau eines Ärztezentrums ist in Planung.

"Es ist wichtig, dass wir alle die Bereitschaft zur Zusammenarbeit signalisieren", schloss Landrat Klaus Peter Söllner die Pressekonferenz. Er habe den Eindruck, dass durch die "GesundheitsregionPlus" das Netzwerk dichter werde, "und das ist überaus positiv."