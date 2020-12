Zum Artikel und Kommentar (Ekkehard Roepert) zur Firma Liapor "Staubfrei wird es nicht geben" vom

11. Dezember:

Offensichtlich hat der Kommentator nicht ganz begriffen, worum es den Bürgern rund um Liapor geht, sonst würde er nicht von der "größten Chance seit 50 Jahren schreiben", sondern von der "höchsten Belastung seit 50 Jahren". Wo nämlich die Gesundheit der Menschen und die Natur gefährdet sind, zieht seine Argumentation nicht.

Er vermittelt in seiner Berichterstattung den "CEO" der Firma Liapor, Jürgen Tuffner, als Macher, der sich um die Probleme der Menschen in Neuses und Pautzfeld kümmert. Fakt ist, seit 2017 ist Tuffner im Amt und seit ein paar Jahren hat sich die Situation der Staubbelastung deutlich verschlechtert. Die nun neben der Staubbelastung offen eingeräumten undichten Stellen am Ofen sprechen für sich.

Die Zeit kosmetischer Maßnahmen und vollmundiger Versprechungen zur Reduzierung der Staublast ist vorbei. Es müssen endlich Taten folgen!

Die Umwelttechnik und Verfahren sind mittlerweile weit fortgeschritten. Unsere Gesellschaft ist inzwischen in der Lage, durch neue Technologien Schadstoffbelastungen zu reduzieren und somit Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz unter einen Hut zu bringen. Eine Entwicklung, die an der Firma Liapor aus meiner Sicht vollständig vorbeigegangen ist. Reine Bemühungen reichen nicht aus. Wir warten auf Ergebnisse.

Eine echte Chance, gesundheitsbelastete Bürger und Liapor zusammenzubringen, wären freiwillige Messstationen durch Liapor, welche die Belastungen in den umliegenden Gemeinden aufzeichnen und für Transparenz sorgen.

Auch wäre es begrüßenswert, wenn unser Umweltminister Thorsten Glauber nicht nur an das Landratsamt verweisen, sondern sich vor Ort ein Bild in der Umgebung des Werkes machen würde.

Holger Strehl, Pressesprecher des Landratsamtes, sagt: "Der Immissionsschutz läuft über uns, es gibt regelmäßig Begehungen." Und akut seien der Behörde keine Probleme bekannt. Wen wundert's - bei Begehungen mit Vorankündigung?

Petra Horch

Pautzfeld