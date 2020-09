Am Samstagabend teilte ein 19-Jähriger mit, dass er soeben von einem Unbekannten in einer öffentlichen Toilette belästigt wurde. Laut Polizei stellte sich heraus, dass der 19-Jährige in einer Toilettenkabine von einem Unbekannten aus einer nebenan gelegenen Toilettenkabine angesprochen wurde. Dieser suchte offensichtlich sexuellen Kontakt, was der 19-Jährige vehement ablehnte. Trotzdem versuchte der Mann, die Toilettenkabine des 19-Jährigen zu öffnen und ließ erst ab, als dieser einen Freund verständigte. Anschließend entfernte sich der Mann mit einem in der Nähe geparkten Fahrzeug. Da das Kennzeichen abgelesen wurde, konnte der Mann ausfindig gemacht und befragt werden. Der 44-Jährige stritt den Vorfall jedoch ab und schilderte die Situation völlig anders. Die Polizei hat nun Ermittlungen aufgenommen, um den Sachverhalt aufzuklären. pol