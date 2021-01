Das Pfarrbüro St. Kilian in Bad Staffelstein gibt folgende Gottesdienste und Veranstaltungen bekannt: In Reundorf findet am Samstag, 23. Januar, und Freitag, 5. Februar, jeweils um 19 Uhr eine Eucharistiefeier statt. Am Dienstag, 26. Januar, wird um um 19 Uhr in Loffeld im Veran-staltungssaal Geldner ein Gottesdienst abgehalten. Die Veranstaltung vom Frauenbund am Mittwoch, 27. Januar, um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Kilian, "Neues Jahr - neue Hoffnung" mit Susanne Lindner ist abgesagt. Der traditionelle Patronatsgottesdienst in der Adelgundiskapelle auf dem Staffelberg fällt dieses Jahr aus. Stattdessen wird das "Adelgundis-Wasser" am Sonntag, 31. Januar, um 8.30 Uhr im Pfarrgottesdienst in St. Kilian geweiht. Damit die Gläubigen das Wasser mit nach Hause nehmen können, bietet die Pfarrei gefüllte Weihwasser-Flaschen zum Mitnehmen gegen einen Unkostenbeitrag an. Die Flaschen sind mit dem Kupferstich von 1816 mit der Darstellung der Heiligen Jungfrau Adelgundis versehen. In Romansthal findet am Montag, 1. Februar, um 18 Uhr ein Gottesdienst zum Adelgundisfest im Hof der Familie Ostler statt. Es besteht Maskenpflicht. Am Dienstag, 2. Februar, Mariä Lichtmess, ist um 18 Uhr Gottesdienst mit Kerzenweihe. Nach dem Gottesdienst wird der allgemeine Blasiussegen gesprochen. Nach dem Gottesdienst am Herz-Jesu-Freitag, 5. Februar, um 8 Uhr ist eine stille Anbetung bis 9 Uhr vorgesehen. red