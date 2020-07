Beispiellose Schlangenlinienfahrt

Noch immer sucht die Autobahnpolizei Bamberg nach Zeugen einer beispiellosen Schlangenlinienfahrt am Donnerstagnachmittag vor einer Woche gegen 13 Uhr auf der A 73 zwischen Bamberg und Forchheim.

Ein silberner VW Golf mit Bamberger Kennzeichen benötigte bei seiner Fahrt über mindestens 20 Kilometer Richtung Nürnberg die gesamte Fahrbahnbreite inklusive des Pannenstreifens bei Geschwindigkeiten zwischen 60 und 100 km/h, so dass sich ein Stau von annähernd 20 Fahrzeugen bildete. Am Parkplatz Regnitztal kurz vor Forchheim gelang es einem beherzten Autofahrer aus Unterfranken, die Fahrerin durch Handzeichen von der Autobahn zu lotsen und schließlich am Parkplatzende zu stoppen, bevor sie wieder auf die A 73 fahren wollte.

Offensichtlich aufgrund eines medizinischen Problems war die 66-jährige Bambergerin absolut fahruntüchtig. Der hinzugerufene Notarzt ließ sie umgehend mit dem Rettungsdienst ins Klinikum Erlangen bringen. Da die gesundheitlichen Probleme offensichtlich schon länger bekannt waren und der Frau deshalb auch die Fahrerlaubnis entzogen worden war, erwartet sie nun ein Strafverfahren unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Zeugen, insbesondere die durch die Dame gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Bamberger Autobahnpolizei unter Telefon 0951/9129-510 zu melden. pol