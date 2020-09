Am Mittwoch zwischen 9.45 und 10 Uhr konnte eine Zeugin beobachten, wie ein grauer VW in einer Einfahrt Am Regnitzufer wenden wollte und dabei auf einen abgestellten VW Up stieß. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher. Die Zeugin konnte sich das Kennzeichen notieren. Junger Radfahrer prallt gegen Heckscheibe Erheblich verletzt wurde ein zehnjähriger Junge bei einem Unfall am Montagmorgen am Oberen Stephansberg. Der Bub hatte das Bremsmanöver eines vor ihm fahrenden Autofahrers zu spät bemerkt und prallte gegen die Heckscheibe des Fahrzeugs. Er zog sich dabei eine gebrochene Nase und mehrere Verletzungen im Gesicht zu. pol