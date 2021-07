Beim Rückwärtsrangieren ist am Montag, gegen 16.15 Uhr, eine Fahrerin in der Brunnengasse mit ihrem Pkw gegen den Mast einer Straßenlaterne gefahren. Hierbei entstand am Fahrzeug ein Schaden von rund 1500 Euro und an der Laterne von etwa 200 Euro, teilt die Polizei Hammelburg mit. Die Unfallverursacherin meldete den Zusammenstoß vorbildlich bei der Polizei, heißt es weiter. pol