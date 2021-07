Wie die Polizei Bad Neustadt in ihrem Bericht meldet, stieß am Dienstag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Münnerstädter Bahnhofstraße ein 57 Jahre alter Pkw-Fahrer beim rückwärtigen Ausparken gegen ein hinter ihm fahrendes Auto. An diesem entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Zunächst einigten sich die Unfallbeteiligten vor Ort, doch dann gab es Probleme, sodass der geschädigte Autofahrer den Fall doch der Polizei meldete. pol