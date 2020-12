Beim Linksabbiegen von der Claviusstraße auf den Heinrichsdamm rutschte am Dienstag kurz nach 11 Uhr ein Hyundai-Fahrer aufgrund der Schneeglätte in den Einmündungsbereich und stieß dort gegen einen Renault. Gesamtsachschaden: 4000 Euro. Rutschpartie endet an der Leitplanke Sachschaden von rund 1000 Euro entstand bei einem Unfall am Dienstagmorgen in der Kaspar-Schulz-Straße/Coburger Straße. Ein VW war im Kurvenbereich in die Leitplanke gerutscht. Haftbefehl führt zu weiteren Delikten Am Dienstagmorgen war die Polizei in einem Wohnanwesen im Bamberger Nord-Osten vor Ort, weil dort ein 35-Jähriger wegen eines Haftbefehls gesucht wurde. Auf dem Dachboden wurden die Beamten schließlich fündig, der Mann hatte sich dort unter einem Teppich versteckt. In der Wohnung des 35-Jährigen fand die Polizei dann noch Crystal und vermutlich gestohlene Fahrradteile. Der Mann wurde danach für sieben Monate in die JVA gebracht.

Mann versprüht Feuerlöscher Ein 22-jähriger Mann versprühte in einer Asylunterkunft im Bamberger Osten am Mittwoch kurz nach Mitternacht einen Feuerlöscher. Zudem beleidigte er Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, weshalb er in Gewahrsam genommen werden musste. pol