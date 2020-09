Am Freitagnachmittag befuhr ein 62-jähriger Autofahrer die Armeestraße in nördliche Richtung und wollte nach links in die Moosstraße abbiegen. Hierzu musste er zunächst den Gegenverkehr durchfahren lassen. Als er schließlich zum Abbiegen ansetzte, wurde er von einem Kleinbus links überholt und es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand hierbei ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Einbrecher suchen Schrebergarten auf Irgendwann zwischen 1.30 und 11.15 Uhr sind am Sonntag Unbekannte in eine Hütte einer Kleingartenanlage im Mannlehenweg eingebrochen. Zuerst versuchten die Täter, ein Fenster und die Tür aufzuhebeln. Nachdem dies nicht funktionierte, wurde die Türe aufgetreten. Aus der Hütte wurden Getränkekästen und Leergut entwendet. Danach versuchten die Unbekannten in eine weitere Hütte einzudringen, was ihnen aber nicht gelang. Die Bamberger Polizei sucht nun nach Zeugen, die zum genannten Zeitpunkt verdächtige Personen beobachten konnten. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegengenommen. pol