Beim Abbiegen hat es gekracht

10 000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Dienstagvormittag auf dem Berliner Ring. Gegen 10 Uhr wollte eine 42-Jährige mit ihrem Opel von der Memmelsdorfer Straße nach links in den Berliner Ring abbiegen. Sie übersah einen anderen Autofahrer und streifte dessen Opel am hinteren linken Heck. Unaufmerksamkeit kommt teuer zu stehen Aufgrund des zu geringen Sicherheitsabstandes fuhr ein 42-Jähriger Opel-Fahrer am Dienstagnachmittag am Berliner Ring auf einen Golf auf, der verkehrsbedingt bremsen musste. Die Front des Opels war so stark beschädigt, dass das Fahrzeug abgeschleppt werden musste. Die Frau des VW-Fahrers, welche mit ihrer zweijährigen Tochter auf der Rücksitzbank saß, wurde vorsorglich ärztlich behandelt. Beim Rückwärtsfahren nicht aufgepasst Am Dienstagnachmittag erwischte ein VW Lupo in der Augustenstraße beim Rückwärtsausparken einen BMW. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher. Eine Zeugin hat sich jedoch das Kennzeichen notiert. pol