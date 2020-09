Schwere Verletzungen erlitt am Donnerstagmorgen ein Beifahrer bei einem Unfall in Weiher. Als kurz vor 10 Uhr eine 28-jährige Renault-Fahrerin am Ortseingang ihre Geschwindigkeit verringern und abbremsen wollte, reagierte die Bremse ihres Fahrzeuges nicht. Daraufhin zog die Frau die Handbremse und verlor die Kontrolle über ihr Auto. Der Pkw drehte sich nach links und krachte in die Leitplanke. Durch den Aufprall schleuderte das Fahrzeug weiter und kam in entgegengesetzter Fahrtrichtung auf der Gegenspur zum Stehen. Der 32-jährige Beifahrer musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert werden; die Fahrerin blieb unverletzt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde das Fahrzeug sichergestellt und ein Sachverständiger zur genauen Klärung der Unfallursache hinzugezogen. Die Höhe des entstandenen Schadens schätzt die Polizei auf rund 21 000 Euro. red