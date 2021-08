Prellungen und ein Schleudertrauma erlitten beide Fahrerinnen bei einem Unfall, der am Sonntag, gegen 17 Uhr, auf der KG 37 bei Westheim passierte. Eine 73-jährige Autofahrerin, die von Westheim auf der Elfershausener Straße unterwegs war, wollte nach links auf die KG 37 einbiegen, so die Polizei. Dabei habe sie eine vorfahrtsberechtigte 18-jährige Fahrerin übersehen, die von Langendorf in Richtung KG 12 fuhr. Beide mussten ins Krankenhaus, und an beiden Autos entstand Totalschaden, den die Polizei auf insgesamt 18 000 Euro schätzt. Die Feuerwehren Westheim und Elfershausen unterstützten bei der Verkehrsregelung und reinigten die Fahrbahn. pol