Eine Dacia-Fahrerin wendete in Wermerichshausen in einer Einfahrt in der Weichtunger Straße am Sonntagnachmittag, gegen 14.15 Uhr, ihren Pkw. Dabei stieß sie beim Rückwärtsfahren gegen einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Hyundai, teilt die Polizeiinspektion Bad Kissingen in ihrem Bericht mit. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 2000 Euro. pol