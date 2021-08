Bei einem Unfall am Sonntag, kurz nach 19 Uhr, hat der Fahrer eines Lieferservices mit seinem Pkw einen Baum gefällt. Er sei auf der Fahrt von Wollbach in Richtung Premich gewesen und in einer Rechtskurve aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn nach rechts von der Straße abgekommen, schildert die Polizei den Unfallhergang. Der Unfallfahrer habe Glück im Unglück gehabt, denn er blieb unverletzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 4700 Euro, so die Schätzung der Polizei Bad Kissingen. pol