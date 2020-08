Bei der "Radminihund-Tour" ging es Schlag auf Schlag

Nach reiflicher Überlegung und dem Erstellen eines Hygienekonzeptes traute sich der Kreisjugendring Lichtenfels ein Sommerferienprogramm anzubieten. Unter dem Motto "Heimat erleben - erfahren - erwandern mit Euch und?" machte die "Radminihund-Tour" den Anfang.

Kinder und Jugendliche ab neun Jahren waren eingeladen, und die rege Nachfrage gab den Verantwortlichen des Jugendringes recht: Es wurde Zeit, wieder etwas gemeinsam zu unternehmen.

15 Mädels und Jungs wurden von ihren Betreuern Uschi, Carina, Isabell, Lisa und Florian aufgefordert, auf die ersten drei Buchstaben dieses Ausfluges zu steigen und mit ihnen nach Burgkunstadt zum Minigolf-Center zu fahren. Man ließ es gemütlich angehen, musste man sich doch an die geltenden Hygieneregeln halten - ausreichend Abstand, Masken bei Bedarf auf- und absetzen und Hände desinfizieren.

Trinkpausen waren notwendig

Das Wetter war der Gruppe hold und so waren Trinkpausen während der Fahrt auch notwendig. Pünktlich zur Mittagszeit traf die Radlergruppe im Biergarten des Minigolf-Centers ein. Das vorbestellte Essen stand doch schon zur Stärkung der Teilnehme bereit, um sich für die kommende Spielrunde zu stärken. Anschließend teilten die Betreuer die Kinder in Gruppen ein und es konnte losgehen. Manchmal Jubel, manchmal Enttäuschung - auf den einzelnen Bahnen war alles zu hören. Nach der Hälfte der Spielzeit stattete die Burgkunstadter Bürgermeisterin, Christine Fries, den Lichtenfelsern einen Besuch ab. Sie erzählte über ihren Arbeitsalltag und erklärte auf Nachfrage eines Jungen, dass sich die Arbeit in der Corona-Zeit nicht gerade verringert hat. Alle versicherten der Bürgermeisterin, dass ihnen dieser Ausflug in deren "Regierungssitz" und der Aufenthalt beim Minigolf sehr gefallen hat, und bedankten sich für ihren Besuch. Natürlich nicht ohne vorher noch ein paar Fotos mit ihr zu machen. Dann wurde weitergespielt und die jeweiligen Gruppenmeister ermittelt.

Während der Rückfahrt konnten alle noch ein besonderes Ereignis erleben. Über 30 Störche gaben sich auf den umliegenden Wiesen ein Stelldichein und boten ein weiteres tolles Fotomotiv. Die Weiterfahrt erfolgte über Michelau, wo bereits einige Vierbeiner auf die Radler warteten. Denn der Hundesportverein "Treffpunkt Hund" hatte seine Mitglieder mobilisiert, um den Mädels und Jungs gut erzogene Hunde zu zeigen. Dass dabei vieles auf Belohnung basiert, konnte man bei den gezeigten Übungen sehen. Manche Betreuerin überlegte sicher mit einem Augenzwinkern, ob man einiges davon nicht übernehmen könnte und für Ausflüge mit Kindern anwenden sollte. Vielleicht mit den Bratwürsten, die der Verein für die Besucher gegrillt hatte und die gerne angenommen wurden. Für die anschließende Heimfahrt schwang sich die Gruppe auf ihre Drahtesel und radelte dem Ausgangspunkt am Landratsamt entgegen. Einige Eltern standen schon bereit, um ihre Pedalritter abzuholen. Die nächsten Heimaterkundigungen sind bereits ausgebucht und einige Mitmacher freuten sich schon im Voraus auf ein Wiedersehen. red