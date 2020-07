Bei den Schwürbitzer Schützen macht sich Optimismus breit

Rot-weißes Flatterband ist im "unteren Biergarten" gespannt, der Erste Vorsitzende des Schützenvereins Schwürbitz, Michael Tischler, sitzt auf dem funkelnagelneuen Rasenmäher und füllt den ersten Graskorb mit saftigem Grün, in der Absperrung liegen Kabel, die aus dem Beton in der Erde ragen.

Die Verantwortlichen und Handwerker der Zimmerstutzen-Schützen-Gesellschaft haben die Corona-Zeit und die damit verbundene Zwangspause genutzt, um lange aufgeschobene Projekte oder dringend zu erledigende Arbeiten, natürlich unter Einhaltung der gegebenen Auflagen, zu stemmen.

Auch eine Ausschusssitzung war vor kurzem wieder drin - im Freien und mit reichlich Abstand. Dabei wurde unter anderem beschlossen, dass das diesjährige Königshaus um König Jochen Höppel, Königin Francesca Berthold und Jungkönig Danny Wich noch ein Jahr weiter regieren wird. Der "große Festbetrieb" auf der Göritze könne aber in diesem Jahr nicht stattfinden. Doch wer ein Zeichen setzen wolle, sei aufgerufen, trotz der Pandemie in ganz Schwürbitz Fahnen- und Häuserschmuck anbringen. Das Schützenfest musste sich in diesem Jahr auf ein ehrendes Gedenken der Mitglieder am vergangenen Freitag auf dem Friedhof beschränken. Alles andere fiel aus.

Derweil werden die beschriebenen Handwerker dranbleiben und das Kleinod Göritzen-Plateau weiter aufwerten. Einige trockene Birken im Biergarten müssen gefällt werden, dafür werden große Sonnenschirme installiert, der Boden wird angeglichen, Trockenmauern gesetzt, gepflastert, geputzt, Beleuchtung angebracht, die Parkplätze optimiert, Fensterläden gestrichen, Lager geräumt und Rasen gesät, damit das nächste (mögliche) Fest kommen kann und die Biergärten noch einladender werden. Stefan Motschenbacher