Die Aktion "Fünf Minuten Kultur zum Zuhören" läuft weiter. Mit der Motivation, Kultur erlebbar zu machen, rufen immer am Dienstagnachmittag Kulturschaffende aus der Region bei ihren Mitmenschen an und übermitteln einen kurzen Beitrag. "Bei Anruf Kultur" heißt es wieder am 19. Januar.

Es werden Gedichte vorgelesen, das gesangliche Angebot ist groß. Außerdem gibt es Theaterszenen und Sketche zum Mithören, Mundartliches sowie mit regionalem Bezug "Geschichten von der Plassenburg" und "Sagen aus dem Oberland". Ganz neu im Angebot ist eine "Fünf-Minuten-Faschingssitzung".

Auf eigene Text- oder Liedwünsche wird ebenso gerne eingegangen. Wer angerufen werden möchte, meldet sich vorab beim Ehrenamtsbüro des Landratsamtes unter Telefon 09221/707-150 und gibt die gewünschte kulturelle Richtung an. Online ist die Anmeldung unter www.landkreis-kulmbach.de/engagiert möglich. red