Im Stadtgebiet und im Ortsteil Hammerbach werden Kabelschachtabdeckungen im Auftrag der Telekom ausgetauscht. Das geschieht ab dem heutigen Montag bis voraussichtlich 18. Dezember, wie die Stadtverwaltung mitteilt. In diesem Zeitraum kommt es daher teilweise zu Sperrungen der entsprechenden Gehwege.

Betroffen sind die Gehwege in der Schillerstraße, Ringstraße/Ecke Bamberger Straße, Rathgeberstraße, Kunigundenstraße, Heinrichstraße, Goethestraße, Edergasse, Dieselstraße und Daimlerstraße in Herzogenaurach sowie in der Blumenstraße in Hammerbach.

Je nach Ausführung werden die Fußgänger auf den Gehweg der gegenüberliegenden Straßenseite verwiesen oder es wird ein Notweg eingerichtet. Im Bereich der Arbeitsstellen ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h reduziert. Die Fahrbahnen werden nicht beeinträchtig. In der Ringstraße/Ecke Bamberger Straße wird der Querungsbereich an der Signalanlage aufrechterhalten.

Die Stadt Herzogenaurach bittet um Vor- und Rücksicht im Baustellenbereich und bedankt sich für das Verständnis für hierdurch entstehende Beeinträchtigungen und Unannehmlichkeiten. red