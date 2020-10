In der Röttenbacher Straße in Dechsendorf hat sich am Mittwoch gegen 22.30 Uhr eine handfeste Auseinandersetzung auf offener Straße ereignet. Das 18-jährige Opfer war mit drei Freunden zu Fuß unterwegs. Mit einem entgegenkommenden, bislang unbekannten Mann kam es zum Streit. Die Situation eskalierte. Der Unbekannte schlug den 18-Jährigen wiederholt mit Fäusten. Dessen Begleitern gelang es nicht, den Angriff zu unterbinden. Dank des beherzten Eingreifens von drei Verkehrsteilnehmern - darunter zwei Busfahrer - ließ der Schläger von seinem Opfer ab und ergriff die Flucht. Der junge Mann wurde bei dem Übergriff leicht verletzt. Die Fahndung nach dem Täter dauert an. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Die Erlanger Polizei bedankte sich bei den Helfern für die gezeigte Zivilcourage.