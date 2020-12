Weniger als ein Prozent aller Tumorerkrankungen sind auf Sarkome zurückzuführen, weshalb sie zu den seltenen Tumoren zählen, die außerdem in sehr unterschiedlichen Formen auftreten. Das geht aus einer Pressemitteilung der Universität Erlangen-Nürnberg hervor. Zu den Sarkomen gehören neben zahlreichen gutartigen, oft harmlosen Veränderungen - etwa Lipomen, also Fettgewebsneubildungen - auch sehr aggressive bösartige Tumoren. Sarkome treten überall im Körper auf: im Binde- oder Fettgewebe, in den Muskeln, Nerven, Blutgefäßen, Knorpeln oder in den Knochen. Was an diesen Tumoren so besonders ist, wie sie festgestellt und behandelt werden und welche Nachsorge erfolgen sollte, darauf geht Prof. Dr. Robert Grützmann, Direktor der Chirurgischen Klinik und Sprecher des Sarkomzentrums des Universitätsklinikums Erlangen, im Rahmen seiner Bürgervorlesung "Weichgewebstumoren - wer wie und wo behandeln sollte" ein. Der Vortrag steht ab sofort unter www.uker.de/bvl online zum Abruf sowie zum Download bereit. red