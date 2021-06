Werden chronische Schmerzen mit Schmerzmedikamenten therapiert, ist häufig die Ursache nicht behoben. Es gibt jedoch alternative Methoden und ergänzende Verfahren. Dazu bietet die VHS Coburg einen Vortrag mit Therapeuten des Schmerzzentrums am Mittwoch, 30. Juni, von 16 bis 17.30 Uhr in der VHS, Löwenstraße 16, an. Anmeldung unter 09561/88250 oder unter www.vhs-coburg.de. ct