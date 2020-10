Im Mehrgenerationenhaus der Awo in Mainleus beginnt am Samstag, 31. Oktober, eine Schulung für ehren- und hauptamtliche Helfer zum Alltagsbegleiter. Mit dieser Qualifizierung können Personen zur Unterstützung in Familien mit pflegebedürftigen Angehörigen eingesetzt werden. Das Mehrgenerationenhaus übernimmt die Organisation der Schulung und mit dem Beratungs- und Betreuungsdienst für pflegende Angehörige die anschließende Vermittlung für die ehrenamtlich tätigen Personen. Die Schulung ist auf zwei Themenschwerpunkte aufgeteilt, die sich insgesamt über sechs Termine erstrecken: "Betreuung Pflegebedürftiger, Kommunikation und Begleitung" (31. Oktober, 1., 14.und 15. November, jeweils von 9 bis 16 Uhr) sowie "Unterstützung in der Haushaltsführung" (21. und 22. November, jeweils von 9 bis 13.30 Uhr). Für den Erhalt des Zertifikats ist eine Teilnahme an allen Terminen verpflichtend. Anmeldung bis 16. Oktober unter Telefon 09229/975075 oder per E-Mail an mehrgenerationen@awo-ku.de. red