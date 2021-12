Die Premiere der Komödie "Nach Paris!" von Samuel Benchetrit steht am Freitag, 3. Dezember, im Theater Schloss Maßbach auf dem Programm. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Lauertalhalle. Auf einem Bahnsteig warten eine Frau, ein älterer und ein junger Mann auf den Zug in die Hauptstadt. Sie kommen ins Gespräch, und je mehr die Zeit vergeht, desto mehr entwickelt sich aus einer scheinbar banalen Begegnung ein fesselndes Spiel. Das Stück mit Marc Marchand, Alessandro Scheuerer und Anna Schindlbeck unter der Regie von Susanne Pfeiffer steht bis zum 9. Januar auf dem Spielplan, für Besucher gelten 2G-plus-Regeln. Karten gibt es unter Tel.: 09735/235. red/Sebastian Worch