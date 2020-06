Begegnung am Wegesrand

Leserfoto Da staunte Hildegard Müller nicht schlecht: Am Wegesrand entdeckte die Zeilerin dieser Tage einen Nashornkäfer. Sie war auf einer Wanderung rund um Friesenhausen unterwegs, als ihr der Krabbler begegnete. Nashornkäfer gehören laut Naturschutzbund zu den imposantesten einheimischen Käferarten. Ihre männlichen Vertreter tragen das charakteristische Horn, an dem sie leicht zu erkennen sind. Die Käfer sind geschützt und nur selten zu sehen, da sie vor allem in der Dämmerung und nachts unterwegs sind. Foto: pr