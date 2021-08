Andy Lang (Bild) lädt zu einem neuen Konzertprogramm "Songs of hope - Lieder, die beflügeln" ein. Am Freitag, 10. September, um 20 Uhr gastiert er damit in der Kulmbacher Petrikirche. "Ich glaube einfach, dass nach diesen schwierigen und belastenden Zeiten nun der richtige Moment ist für Ermutigung und Zuspruch, für Träumen und Hoffen, für Worte, Lieder und Klänge, die uns tief in der Seele bewegen", sagt Lang zu seinem neuen Konzertprogramm. Darin vermischt er seine sehnsuchtsvollen irischen Balladen mit ermutigenden deutschen Songs und Segensliedern. Humorvolle und tiefgründige Zwischentexte lassen die Zuhörer schmunzeln und erkennen: Es sind unsere eigenen Geschichten und inneren Bilder, die der Resonanzraum für Andy Langs romantische Klangwelten sind. Vorverkauf bei der Buchhandlung Friedrich, Holzmarkt 12, Telefon 09221/4776. red