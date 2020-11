In einem Heroldsberger Ortsteil ist es am Mittwochabend zu einer besonderen Begegnung gekommen. Ein zweieinhalbjähriger Boxer-Mischling ahnte wohl, dass seine Besitzer vergessen hatten, die Haustüre, wie sonst üblich, abzusperren. Er öffnete diese über die Klinke und begab sich unbemerkt auf einen Spaziergang durch die Ortschaft.

Als er hierbei eine 18-Jährige und einen 23-Jährigen erblickte, die am Spazierengehen waren, rannte er voller Freude auf die beiden zu. Der unzureichenden Selbstwahrnehmung des Hundes mag es laut Polizeiinspektion Erlangen-Land geschuldet sein, dass er nicht merkte, wie bedrohlich er aufgrund seiner Größe und Statur beim Anstürmen im Halbdunkel auf die jungen Menschen wirkte. Deshalb sprangen diese über den nächstbesten Zaun und brachten sich dort in einem Garten in Sicherheit.

Eine Streife stieß dann auf den streunenden Hund, wobei die Polizisten bei der Erscheinung des Vierbeiners selbst überlegen mussten, wie sie ihm entgegentreten könnten. Da das Tier auf eine befahrene Straße lief, konnten die Beamten nicht auf den angeforderten Hundeführer aus Nürnberg warten und mussten handeln. Glücklicherweise stellte sich der massive Hund - nach deutlicher Ansprache - als freundlicher Zeitgenosse heraus, der dann auch den bereits suchenden Haltern übergeben wurde. Zu Schaden kam bei diesem Ausflug niemand, und die Besitzer gaben an, jetzt wieder regelmäßig abzusperren. pol