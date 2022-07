Bei der Verbandswahl der Landfrauengruppe im Bauernverband wurde Beate Opel (62) aus Neufang bei Wirsberg ohne Gegenstimme in ihrem Amt als Kreisbäuerin bestätigt. Große Veränderungen gibt es dagegen in der übrigen Vorstandschaft. Gudrun Passing aus Oberdornlach löst Silvia Schramm (Marktleugast) als stellvertretende Kreisbäuerin ab. Schramm wiederum wurde in den Beirat gewählt. Der übrige Beirat, also die erweiterte Vorstandschaft, setzt sich aus Franziska Bär (Buch am Sand), Manuela Vogler (Kunreuth), Susanne Kraus (Gemlenz) und Marion Hartmann (Lindau) zusammen. Ausgeschieden sind Kerstin Grampp (Unterkodach) und Christine Höllein (Untersteinach). Für Beate Opel ist es die dritte Amtszeit. Sie wurde vor zehn Jahren zum ersten Mal zur Kreisbäuerin gewählt. Gleichzeitig ist sie seit 30 Jahren als Ortsbäuerin tätig und seit 2017 auch stellvertretende oberfränkische Bezirksbäuerin. Zusammen mit ihrer Familie bewirtschaftet sie einen Milchviehbetrieb mit Bullenmast.

Die alte und neue Kreisbäuerin bezeichnete als ganz besonders wichtiges Thema der Landfrauenarbeit das Projekt "Landfrauen machen Schule", bei dem Schulkinder mit der Arbeit der Landwirte konfrontiert werden. "Wir müssen den Kindern zeigen, wo ihr Essen herkommt", sagte sie. Die Landfrauen müssten zeigen, wie man gesundes Essen zubereitet, wie man pfleglich mit der Natur umgeht und wie die Bauern wirtschaften. Bei Kindern könne man damit noch etwas bewirken, bei Erwachsenen sei dies ungleich schwieriger. shf