Der Bayerische Bauernverbande (BBV) Bildungswerk im Bezirk Oberfranken bietet in Januar und Februar diverse Online Tagesseminare an für welche man sich per E-Mail in der BBV Geschäftsstelle anmelden kann. Online-Tagesseminare: Fachtagung Ökolandbau 2021, Freitag, 5. Februar, 9.30 bis 14.30 Uhr, Landkreis Bamberg/Forchheim; Notfall- und Vertretungs-Check Bayern, Freitag, 12. Februar, 9.30 bis 16 Uhr, Vorsorge für Unfall, Krankheit und Alter; Testamente - Erbrecht - Hofübergabe, Freitag, 26. Freitag, 9 bis 16.30 Uhr. Weitere Online-Angebote: 2-Tagesseminar "Meine digitale Zukunft Landwirtschaft 4.0 - Der nächste Schritt für meinen Betrieb", Mi./Do., 27./28.1, 8.30 bis 13 Uhr, Anmeldung und weitere Informationen unte www.bildung-beratung-bayern.de/?tid=906993, Ansprechpartner: Hauptgeschäftsstelle Oberfranken, Tel.: 0951/965170, Oberfranken@BayerischerBauernVerband.de; Seminar - Digitalisierung im Betrieb und im Agrarbüro - in 10 Tagen zum digitalen Betriebsleiter, Seminartage, Dienstag und Mittwoch jeweils von 9 bis 13 Uhr, 16. Februar bis 17. März, Anmeldeschluss: 8. Februar, Anmeldung und weitere Infos unter www.bildung-beratung-bayern.de/?tid=906996, Ansprechpartner: Geschäftsstelle Bamberg, Tel.: 0951/965-17130, Bamberg@BayerischerBauernVerband.de; Assistenz im Agrarbüro - 10-tägiger Intensivkurs, Seminartage 23. Februar, bis 26. März, Dienstag und Freitag jeweils von 8.30 bis 12.30 Uhr, Anmeldeschluss: 15. Februar, Anmeldung und Informationen unter www.bildung-beratung-bayern.de/?tid=907235, Ansprechpartner: Hauptgeschäftsstelle Unterfranken, Tel.: 0931/2795604, Unterfranken@BayerischerBauernVerband.de; Nur für BBV Mitgelieder: Fortbildungsabend für Grundstückseigentümer und Jagdgenossenschaften in Oberfranken, Seminartag Mittwoch, 24. Februar, 19 bis 21.30 Uhr, Anmeldung und Informationen unter www.bildung-beratung-bayern.de/?tid=907138, Anmeldeschluss: 19. Februar, Ansprechpartner: Hauptgeschäftsstelle Oberfranken, Tel.: 0951/965170, Oberfranken@BayerischerBauernVerband.de.

Alle Termine unter www.bayerischerbauernverband.de/kreisverband/forchheim.de/kreisverband/forchheim. red