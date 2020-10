Einer der besten deutschen Youngster schließt sich dem BBC Coburg an: Mit Moritz Plescher erhält ein deutsches Toptalent eine Doppellizenz und wird in der kommenden Saison sowohl für die Vestestädter in der 2. Basketball Bundesliga ProB als auch für Brose Bamberg in der easyCredit BBL auflaufen. Mit seinen 1,95 Metern ist der 20-Jährige, der am Sonntag Geburtstag feierte, auf den Flügelpositionen zuhause.

Plescher wuchs zunächst in Mettmann auf, spielte für die Metropol Baskets Essen und an einer Highschool in den USA, ehe er nach Bamberg kam. Hier spielte er sich in den Baunacher ProB-Kader: In der vergangenen Saison war er mit über 30 Minuten Einsatzzeit pro Spiel und 11,6 Punkten im Schnitt ein absoluter Leistungsträger der jungen "Hechte". Das blieb auch den Verantwortlichen bei Brose Bamberg nicht verborgen: Beim Final-10-Turnier der BBL kam Plescher erstmals in der Beletage des deutschen Basketballs zum Einsatz. In der kommenden Saison gehört der Juniorennationalspieler nun dauerhaft zum Zwölf-Mann-Kader von Brose-Coach Johan Roijakkers, soll aber, wann immer es die Zeit erlaubt, in Coburg zum Einsatz kommen.

Kader BBC Coburg 2020/2021: Christopher Wolf, Daniel Urbano, Constantin Ebert, Timo Dippold, Sven Lorber, Lucas Wobst, Leon Bulic, Steffen Grimme, Adrian Bergmann, Jannis Sonnefeld, Moritz Plescher, Valentino Lott (Head Coach), Jessica Miller (Assistant Coach). mv