"Computerspiele sind Unterhaltung, mehr nicht" - so lautet eine landläufige Meinung. Ganz anders sehen das Andreas Zippel, Zweiter Bürgermeister der Stadt Bayreuth und begeisterter Gamer, und Professor Jochen Koubek, Computerspielwissenschaftler und Inhaber der Professur für Digitale Medien an der Universität Bayreuth. Wie und wieso Computerspiele dabei helfen können, bessere Politik zu machen und warum das gar nicht so ungewöhnlich ist, darüber sprechen Andreas Zippel und Jochen Koubek in einem Live-Talk beim Nürnberger Digitalfestival am Donnerstag, 15.Juli, von 16 bis 17 Uhr (Link unter https://nuernberg.dig). Das Festival richtet sich an alle, die sich für das Thema Digitalisierung interessieren und den digitalen Wandel gemeinsam gestalten wollen - an Experten und Entscheidungsträger genauso wie an Kinder, Jugendliche und Senioren. red