Mit dem Auswärtsspiel in Kaufbeuren am Freitag (19.30 Uhr) steigen die Bayreuth Tigers in den vor kurzem angepassten und eng getakteten Spielrhythmus der DEL 2 ein. Bis zum 8. März stehen sechs Spiel auf dem Programm - gleich vier Maltreten die Bayreuther im heimischen Tigerkäfig an. Am Sonntag (17 Uhr) gastieren um 17 Uhr die Bietigheim Steelers im Tigerkäfig.

DEL 2

ESV Kaufbeuren -

Bayreuth Tigers

Der ESV Kaufbeuren durchlebt eine wechselhafte Saison. Auch, weil Spieler wie Topstürmer Sami Blomqvist verletzungsbedingt lange fehlten. Besonders auf der Torhüter-Position musste der ESV mehrfach nachjustieren und verpflichtete mit Maximilian Meier und Benedikt Hötzinger bereits zwei Goalies vom Nachbarn EV Füssen nach. Auch zwischen den Pfosten setzte sich die Verletzungsmisere fort: Meier verletzte sich zwischenzeitlich ebenfalls und Stamm-Goalie Stefan Vajs wartet nach seiner Verletzung noch auf die Rückkehr aufs Eis.

Topscorer beim ESVK sind die beiden im Sommer verpflichteten Kanadier John Lammers (19 Tore/30 Vorlagen) und Tyler Spurgeon (15/25) vor dem DEL-erfahrenen Tobias Wörle (12/20). Bei den "special teams" liegt das Team aus dem Allgäu im Powerplay im Mittelfeld der Liga und im Unterzahlspiel hat Kaufbeuren die "Rote Laterne" inne. Beide bisherigen Duelle gingen an die Tigers - diese Serie gilt es auszubauen.

Bayreuth Tigers -

Bietigheim Steelers

Mit Trainer Danny Naud wollen die Bietigheim Steelers nach durchwachsener Vorsaison wieder ganz vorne angreifen, auch der Aufstieg in die DEL ist im Ellental ein Thema. Und dafür legte Bietigheim personell noch einmal nach.

Anfang Februar besetzten die Steelers mit dem Kanadier Evan Jasper die noch offene vierte Kontingentstelle und Mitte des Monats kehrte Robin Just aus Ravensburg zurück. Verteidiger Eric Stephan wechselte unterdessen nach Frankfurt. Die Tigers gehen nach dem Erfolg in Ravensburg und einer guten Trainingswoche optimistisch in die kommenden Aufgaben. "Wir sind mittendrin im Kampf um die Play-offs und werden alles tun, diese zu erreichen", blickt Trainer Petri Kujala voraus. Verzichten muss er am Wochenende auf Tyler Gron, der an einer Prellung laboriert. Nicklas Mannes ist ebenfalls angeschlagen, eine genauere Diagnose noch aus. Beide bisherigen Duelle gingen an die Bietigheimer - diesen Trend wollen die Tigers brechen. kno