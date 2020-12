Auch 2020 wird die von Herta und Gerhard Burkert-Mazur ins Leben gerufene Benefizaktion "1000 Herzen für Kronach" vom Netzbetreiber Bayernwerk mit einer vorweihnachtlichen Spende in Höhe von 1000 Euro unterstützt. Wegen der Corona-Pandemie konnte dieses Jahr die offizielle Spendenübergabe nur virtuell stattfinden.

Edgar Müller, Kommunalbetreuer der Bayernwerk Netz GmbH, hat Anfang Dezember den Scheck an Gerhard Burkert-Mazur übergeben. Mit einer Spendenaktion für gesellschaftliche Anliegen fördert das Bayernwerk jährlich die Arbeit vieler ehrenamtlicher Helfer in der Region und unterstützt soziale und caritative Einrichtungen oder Projekte. "Die Benefizaktion ,1000 Herzen für Kronach' macht sich stark für Menschen in Not in Stadt und Landkreis Kronach", lobte Bayernwerk- Kommunalbetreuer Edgar Müller die Initiative.

"Ehrenamtlich Engagierte und Helfer in der Not machen unsere Region lebenswert. Davon profitieren nicht nur die Menschen. Davon profitieren auch Unternehmen wie wir. Deshalb haben wir auch die Pflicht, Anerkennung und Unterstützung an die Gesellschaft zurückzugeben. Und Teil dieser Anerkennung ist auch unsere vorweihnachtliche Spendenaktion", so Edgar Müller. Gerhard Burkert-Mazur von "1000 Herzen" weiß solche alljährlich wiederkehrende finanzielle Unterstützung hoch zu schätzen und dankte der Bayerwerk Netz GmbH im Namen der Benefizaktion aber auch im Namen all derer, die sich auf einen kleinen Teil aus dieser Spende jetzt noch vor Weihnachten besonders freuen werden. Es sind Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen in eine finanzielle Notlage gekommen sind. Die Benefizaktion prüft die Bedürftigkeit durch ebenfalls ehrenamtlich engagierte Sozialexperten, bevor sie die Spendengelder verteilt. Dabei fallen keinerlei Kosten an, so dass jede Spende eins zu eins an bedürftige Personen weiter gereicht werden kann. eh