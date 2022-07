Immer mehr Bürgerinnen und Bürger entscheiden sich für eine Photovoltaik-Anlage, um sich aktiv an der Energiewende zu beteiligen. Doch leider hakt es nach Angaben von Landtagsabgeordnetem Rainer Ludwig (Freie Wähler) momentan bei der Bereitstellung vor allem des Zweirichtungsstromzählers, um die PV-Anlagen an das Stromnetz anzuschließen. Unmut gebe es auch bei der Vergabe von Terminen.

Ludwig und sein Büro erreichen deshalb zahlreiche Hilferufe. "Dieser Zustand ist nicht akzeptabel und muss sich ändern!", so der FW-Abgeordnete und energiepolitische Sprecher seiner Fraktion. Er appelliert deshalb an das zuständige Bayernwerk: "Mir ist bewusst, dass die Verzögerungen im Wesentlichen mit der aktuellen Halbleiterkrise zusammenhängen. Die Staatsregierung aber hat auf den Mangel an Computerchips bereits mit der Gründung des Halbleiterbündnisses reagiert. Doch trotz des aktuellen Mangels bitte ich das Bayernwerk die Abläufe noch einmal akribisch zu prüfen und alle Optionen auszuloten, möglichst viele Haushalte zeitnah anzuschließen."

Beispielsweise warten laut Ludwig im Bereich Thurnau vier Familien auf einen Anschluss, die gemeinsam bearbeitet und ans Netz gehen könnten. "Uns liegen aber auch Fälle aus Wirsberg, Guttenberg oder Kulmbach vor." Und weiter: "Diejenigen, die sich aktiv für regenerative Stromquellen entscheiden, dürfen nicht durch übermäßige bürokratische und administrative Hürden gehindert werden!" red