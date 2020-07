Bayernwerk arbeitet an Strommasten

Der Stadt Forchheim ist in einem Anschreiben mitgeteilt worden, dass der Energieversorger Bayernwerk-Netz im Verwaltungsgebiet der Stadt Forchheim von August bis Oktober Instandhaltungsmaßnahmen an den Stahlgittermasten der 110-kV-Freileitung durchführt.

Betroffen sind die 110-kV-Freileitung Forchheim - Abzweig Eggolsheim (Ltg. Nr. E10002A), Masten-Nummer FORC-E3 und 2 bis 9 sowie die 110-kV-Freileitung Anschluss Forchheim (Ltg. Nr. E10011), Masten-Nummer 6 bis 13. Die Masten sind zu finden in den Stadtbereichen Burk, Untere Mark und Forchheim-Stadt (Flurnummern 3456/22 und 3468).

"Im Interesse einer auch künftig sicheren Stromversorgung", so heißt es in der Mitteilung an die Stadt Forchheim, führt eine durch die Bayernwerk-Netz beauftragte Fachfirma an den Stahlgittermasten Korrosionsschutzmaßnahmen durch. Das Unternehmen sei verpflichtet, alle einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen und behördlichen Auflagen zum Schutz von Mensch, Natur und Umwelt zu beachten.

Schadensregelungen

Die Korrosionsschutzmaßnahmen erfordern es, verschiedene Wege und Grundstücke zu begehen und mit entsprechenden Fahrzeugen zu befahren.

Flur- und Wegeschäden werden so gering wie möglich gehalten, so das Schreiben weiter: "Nach Abschluss der Arbeiten werden eventuell entstandene Schäden nach den bürgerlich-rechtlichen Bestimmungen geregelt. Die Eigentümer beziehungsweise Pächter von Grundstücken, auf denen die Gittermasten stehen, werden über die vorgesehenen Arbeiten rechtzeitig vor Beginn informiert." red