Bayernweites Webinar der Integrationslotsen

Am Donnerstag, 2. Juli, findet erstmalig zwischen 18 und 20 Uhr ein gemeinsames Webinar der Integrationslotsen in Bayern statt. Ehrenamtliche haben hier die Möglichkeit, sich zu den Themen Migration, Religion, Gender und Bildung weiter zu bilden. Das Projekt sieht vor, dass die Hauptamtlichen Integrationslotsen, die in 86 Kommunen vertreten sind, Referenten zu diversen Themen rund um Ehrenamt und Integration einladen. Prof. Harry Harun Behr, Professor für Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt Islam an der Goethe-Universität Frankfurt, wird das Webinar halten. Es richtet sich vorzugsweise an ehrenamtlich Tätige und behandelt grundlegende Aspekte der Integration. Alle Interessierten können sich über die Homepage des Landkreises unter www.landkreis-kulmbach.de/online-webinar-anmeldung anmelden. Mehr Informationen gibt es auch bei Christine Schuck, der Integrationslotsin der Stadt Bamberg, unter Telefon 0951/93224-21 oder E-Mail an christine.schuck@die-gfi.de. red