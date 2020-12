Wie alle anderen Vereine konnte der FC-Bayern-Fanclub "Wallburg Eltmann" keine Weihnachtsfeier für die Familien seiner Mitglieder veranstalten. Der Vorstand suchte daher, wie der Fanclub informierte, nach einer Möglichkeit, seinen Mitgliedern in der Vorweihnachtszeit etwas Freude zu bereiten. Kurzerhand wurde die Tombola, die normalerweise an der Weihnachtsfeier stattfindet, in eine virtuelle Verlosung umgewandelt. Jedes Mitglied konnte sich per Mail melden und zwei Lose erwerben. Insgesamt sind 138 Lose verkauft worden. Zur Verlosung standen über 70 hochwertige FC-Bayern-Fanartikel. Die Ziehung der Preise haben Teile der Vorstandschaft vorgenommen. Zwei vollgepackte Autos haben sich anschließend auf den Weg gemacht und den Mitgliedern die Gewinne an die Haustür geliefert - natürlich mit Mundschutz und mit Abstand. Außerdem wurden bei der Gelegenheit alle Kinder des Fanclubs, die noch nicht älter als 14 Jahre sind, mit kleinen FC-Bayern-Geschenken beschert. Die Aktion kam bei den Fanclubmitgliedern sehr gut an und sorgte für viele lächelnde Gesichter. red