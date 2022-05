Sehr gute Leistungen haben die Hunde bei der Frühjahrsprüfung des Gebrauchs- und Schutzhundevereins (GSSV) Hammelburg gezeigt. Franziska Müller und ihr Malinois Rex sowie Andrea Seng und Mischling Luke bestanden die Begleithundeprüfung mit Verkehrssicherheitsteil.

Sechs Teams stellten sich der Internationalen Gebrauchshundeprüfung (IGP). Das bedeutet, die Hunde und ihre Hundeführer mussten sich in den drei Disziplinen Fährtenarbeit, Unterordnung und Schutzdienst beweisen. Hier bestand in der Stufe 1 Ellen Weigert mit ihrer Malinois-Hündin Joko. Die Stufe 2 schloss Dominik Zeier mit seinem Malinois Excalibur vom Stockborn erfolgreich ab. In der höchsten Stufe 3 sicherte sich Claudia Appel mit ihrem Malinois Baxter vom bösen Onkel mit 282 von möglichen 300 Punkten den Tagessieg, gefolgt von Wolfgang Appel mit seinem Malinois Brody vom Stockborn punktgleich mit Martina McGinnis und ihrem Riesenschnauzer Figo vom Wiesengrund. Ebenfalls in der Stufe 3 bestand Katharina Hartmann mit ihrer Deutschen Schäferhündin Zama von der Maineiche.

Veron von der Maineiche ersuchte mit seinem Hundeführer Wolfgang Wagner vorzügliche 96 von 100 möglichen Punkten in der Internationalen Fährtenhundeprüfung Stufe 1. red