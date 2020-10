Aufgrund von Baustellen in Küps und Nordhalben gibt es in diesen Bereichen in der Zeit von kommendem Montag, 2. bis Freitag, 6. November. Einschränkungen im öffentlichen Personennahverkehr. In Küps können die Busse der Linie 3 während dieser Zeit die Haltestellen "Schöne Aussicht", "Neues Schloss", "Rathaus" und "Kulmbacher Straße/Kugelgasse" nicht anfahren. Auch können an diesen Tagen die Küpser Gemeindeteile Hummendorf, Hummenberg und Au nicht bedient werden. Die betroffenen Bürger haben jedoch die Möglichkeit, sich mit Rufbussen zu entsprechenden Bus/Zug-Anschlüssen bringen zu lassen. Gleiches gilt für die Bewohner von Nordhalben, die für den genannten Zeitraum ebenfalls den Rufbus bestellen können. Grund ist auch hier eine Baustelle in der Ortsdurchfahrt, so dass die Busse der Linie 9 den kompletten Ort nicht anfahren können. red