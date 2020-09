Baustelle auf der A 3 wird bis Pommersfelden verlängert

Im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus der A 3 zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen werden im Jahr 2020 überwiegend vorbereitende Arbeiten ausgeführt. Zu diesem Zweck sind seit vergangener Woche und voraussichtlich bis 19. Oktober im Bauabschnitt zwischen der Anschlussstelle Kitzingen-Schwarzach und der Anschlussstelle Geiselwind neue Verkehrsführungen eingerichtet, teilt die ausführende Firma A 3 Nordbayern mit.

Vorbereitung für den Ausbau

Im Rahmen der neuen Verkehrsführungen werden die Fahrstreifen verschmälert und zur Mitte der Autobahn verschwenkt. Im Schutz dieser Verkehrsführungen finden Arbeiten zur provisorischen Verbreiterung der Fahrbahn, zur Verstärkung des Standstreifens sowie zur Herstellung von Nothaltebuchten statt.

Im Jahr 2021 wird in diesen Bereichen der gesamte Verkehr mit zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung auf der dann provisorisch verbreiterten Fahrbahn geführt werden, während die jeweils gegenüber liegende Richtungsfahrbahn dreistreifig ausgebaut wird. Die seit dem 22. Juni zwischen den Anschlussstellen Schlüsselfeld und Höchstadt-Nord bestehende Baustellenverkehrsführung wird bis voraussichtlich 16. Oktober auf beiden Richtungsfahrbahnen über die Anschlussstelle Höchstadt-Nord hinaus bis zur Anschlussstelle Pommersfelden auf eine Gesamtlänge von insgesamt rund zwölf Kilometern erweitert. Dabei werden auch in diesen Bereichen die Fahrstreifen verschmälert und zur Ausführung von provisorischen Arbeiten im Bereich des Standstreifens zur Mitte verschwenkt, heißt es in der Pressemitteilung. Die betroffenen Verkehrsteilnehmer werden um erhöhte Aufmerksamkeit im Bereich der Verkehrsführungen gebeten. red