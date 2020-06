Baustelle als Risiko?

Das Tor ist sperrangelweit geöffnet und die Leitern laden zum Klettern ein - auf dieser Baustelle wird Sicherheit nicht großgeschrieben. Die Rede ist von der Grundschule Altenkunstadt, die derzeit generalsaniert wird. "Alles was verboten ist, macht Kindern Spaß", kommentierte Steffen Domschke von den Freien Bürgern der Ortsteile (FBO) am Dienstagabend im Gemeinderat den Missstand.

Bürgermeister Robert Hümmer (CSU) wird die zuständigen Stellen, die dann für Abhilfe sorgen sollen, über die mangelhafte Absicherung informieren. Während der Bauzeit werden die Grundschüler in Containern unweit der Baustelle unterrichtet. Auf Nachfrage von Stephanie Dittrich (Bündnis90/Die Grünen) teilte Hümmer mit, dass der Umzug in den sanierten Altbau nicht in den Sommer-, sondern erst in den Herbstferien erfolgen werde. Aufgrund der Corona-Krise sei es bei den Baufirmen zu einer dreimonatigen Verzögerung gekommen, führte er als Grund an. Die Grundschulturnhalle, die ebenfalls renoviert wird, werde man bis Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres offenhalten. Erfreulich: Für die 8,9 Millionen Euro teure Generalsanierung der Grundschule können in diesem Jahr zwei Millionen Euro an Fördermitteln abgerufen werden.

Fördersumme wird erhöht

Der Bürgermeister hatte sogar noch mehr Grund zur Freude: Da Mehrkosten von über 100 000 Euro angefallen sind, wird die gesamte Fördersumme um 400 000 Euro erhöht. Beim gemeinsamen Lehrschwimmbecken der Nachbarkommunen Alten- und Burgkunstadt sowie Weismain hingegen bleibt alles beim Alten. Auch nach Rücksprache mit dem bayerischen Finanzminister Albert Füracker liegt der Fördersatz weiterhin bei mäßigen 68,9 Prozent. Ob es zu einer Realisierung des Projekts kommen wird, steht somit wieder auf Messers Schneide. Die Schließung der Altenkunstadter Sparkassenfiliale während der Corona-Krise ist eine dauerhafte.

Nur der Selbstbedienungsbereich mit Geldausgabeautomaten und Kontoauszugsdrucker soll erhalten bleiben, informierte der Bürgermeister die Öffentlichkeit. "Das finde ich sehr schade", erwiderte Gemeinderat Rolf Gnatzy von der Freien Wähler Gemeinschaft (FWG). Einige Gemeinderäte klopften demonstrativ auf die Tische, um ihren Unmut über die Schließung kund zu tun. Gnatzy kritisierte, dass sich die Sparkasse aus einer Kommune zurückziehe, die zehn Prozent der Landkreisbürger stelle. Vor allem ältere Leute, die mit digitalen Bankgeschäften nicht so vertraut seien, seien die Leidtragenden, so der Gemeinderat. Karlheinz Hofmann von der SPD befürchtet, dass bald auch der Selbstbedienungsbereich entfernt werde. Hofmann und Gnatzy forderten den Bürgermeister daher auf, eine Protestnote an die Sparkasse zu schreiben.

Im nächsten Jahr wird die Staatsstraße 2191, die über die Weismainer Straße verläuft, vom staatlichen Bauamt saniert. Im Zuge der Maßnahme sollte die Mainbrückenkreuzung durch einen Kreisel ersetzt werden. In einem Schreiben teilte die Behörde mit, dass dagegen nichts spreche. Planung und Kosten müsse die Gemeinde übernehmen. "Das können wir uns derzeit nicht leisten", sagte der Bürgermeister. Eine Realisierung zu einem späteren Zeitpunkt schloss er aber nicht aus. Im Dialog mit den Bürgern hatten der Hofer Architekt Hans Greim und die Landschaftsarchitektin Susanne Augsten aus Naila ein Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (Isek) entwickelt, mit dem die Gemeinde Altenkunstadt ihre Entwicklung steuern will. Darin vorgesehen sind etliche Maßnahmen, wie Fußwegverbesserungen, die Sanierung des Bootshauses oder die Anbringung des Mühlrades an der Neumühle. Geschäftsstellenleiter Alexander Pfaff schätzte die Gesamtkosten für alle Maßnahmen auf fünf bis sechs Millionen Euro. Als "Leitprojekt" bezeichnete Augsten die Gestaltung von Altenkunstadts neuer Mitte rund um die Raiffeisenbank, die um einen schmucken Anbau erweitert worden war. Für diese Maßnahme schlagen rund 3,67 Millionen Euro zu Buche, wie Pfaff auf Nachfrage dieser Zeitung mitteilte.

"Attraktiver Wohnort für alle"

Ein wichtiger Punkt in dem Konzept ist die Marktplatzbelebung, die durch die Schaffung von Wohnraum in jetzt leer stehenden Gebäuden entstehen soll. "Die Gemeinde Altenkunstadt hat Kleinstadtflair und ist der attraktive Wohnort für alle", resümierte Augsten. Einstimmig wurde das Konzept mit seinen begleitenden Voruntersuchungen gebilligt. Auf Nachfrage von Michael Limmer gab Hümmer bekannt, dass der Bau des Festplatzes noch in diesem Jahr abgeschlossen werde. Die Freiwillige Feuerwehr Altenkunstadt kann somit im nächsten Jahr dort ihr 150-jähriges Bestehen feiern. Dem Stiftungsrat der Bürgerstiftung "Unser Altenkunstadt" gehören in der Periode 2020 bis 2026 neben Bürgermeister Robert Hümmer folgende Personen an: Inge Göbel, Jutta Löbling, Karl Welsch und Maria Wiehle.