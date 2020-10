Bis vor drei Wochen war völlig unklar, ob es überhaupt eine Kegel-Saison geben würde in diesen schwierigen Zeiten. Die alte wurde im März abrupt beendet, das Ergebnis war damals für den Baur SV Burgkunstadt unerfreulich: Den Aufstieg vor Augen wurden die Männer vom Obermain punktgleich mit Eibach Zweiter; im nicht ausgetragenen letzten Spiel hätte man auf eigener Bahn Eibach empfangen. Doch Corona machte dem Baur SV einen Strich durch die Rechnung.

Mit vierwöchiger Verspätung beginnt nun die neue Bayernliga-Saison. Es wird keine Absteiger geben, Mannschaften können während der Saison zurückziehen, ob die Saison zu Ende gespielt wird, ist völlig offen. Und die Zuschauerzahlen werden begrenzt sein - Anfeuerungsrufe sind untersagt, nur Beifall klatschen ist möglich.

Somit ist der sportliche Wert unklar, dennoch stellen sich die Männer vom Baur SV dieser Herausforderung mit Freude. Topspieler Patrick Kalb hat das Team verlassen, dafür kommen mit André und Colin Carl zwei talentierte Nachwuchsspieler aus Gestungshausen an den Obermain. Die Söhne von Stammspieler Michael Carl weisen Schnitte um die 530 Holz vor, haben mit den eigenwilligen Baur-Bahnen aber noch Schwierigkeiten. Diese sind dank der Bahnwarte Harald Zapf und Werner Lutter aber bestens in Schuss. Abteilungsleiter Daniel Zeitler, maßgeblich am Wechsel der Jugendspieler beteiligt, schaut in jedem Fall zuversichtlich in die neue Saison und freut sich über den Zuwachs.

Als Titelfavoriten werden die Zweitligaabsteiger Luhe-Wildenau, Schweinfurt und Weiden gehandelt, der Baur SV sieht sich heuer eher im hinteren Mittelfeld. Da man aber am Samstag (13.30 Uhr) mit Eintracht Bamberg einen Aufsteiger empfängt, rechnet man sich Chancen auf einen Sieg aus. Dazu werden die etablierten Michael Carl und Johannes Partheymüller beginnen. Colin Carl erhält in der Mitte Unterstützung von Kevin Milde. Tobias Rießner und Nico Samel bilden das Schlusspaar. tc